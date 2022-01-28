تحليل: هل يمكن لإصلاحات محمد بن سلمان أن

2022/01/28 | 04:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدركت قيادة السعودية أن النموذج القديم للمملكة، القائم بشكل أساسي على دولة الرفاهية الممولة من النفط والفصل الصارم بين الجنسين لم يعد مستداما، لتبدأ تجربتها في عملية إعادة توجيه الاقتصاد، وفق تحليل نشرته مجلة فورين أفيرز.

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