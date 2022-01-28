بايدن سيعين

2022/01/28 | 05:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس الأميركي، جو بايدن، الخميس، أنه سيعين، للمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة، امرأة سوداء عضوا في المحكمة العليا خلفا للقاضي ستيفن براير الذي قرر التقاعد.

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