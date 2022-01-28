تبث إشارات راديوية..

2022/01/28 | 05:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكتشف علماء "جسما فضائيا" يطلق إشارات "طاقة" وهو "لا يشبه أي شيء شاهدوه من قبل".

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