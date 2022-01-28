2022/01/28 | 05:55 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: EJLXhZh5yGU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تحديات تقف عائقا أمام الحكومة العراقية لمواجهة داعش) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تحديات تقف عائقا أمام الحكومة العراقية لمواجهة داعش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).