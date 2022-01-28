حكيمي وصلاح.. التاريخ يرجح كفة هذا المنتخب

2022/01/28 | 07:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشهد ربع نهائي كأس أفريقيا المقامة حاليا في الكاميرون ديربي عربي ناري بين المغرب ومصر، الأحد، وهي مباراة ستشهد مواجهة بين نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، المغربي أشرف حكيمي، والمصري محمد صلاح هداف ليفربول الإنكليزي.

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