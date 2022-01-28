السعودية ترد على تقرير مقتل أحد مواطنيها دهسا من قبل فيل بأوغندا

2022/01/28 | 07:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ردت سفارة المملكة العربية السعودية في أوغندا، الخميس، على الضجة التي أثارتها تقارير إعلامية عن مقتل مواطن سعودي دهسا في إحدى المحميات في أوغندا.

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