بلينكن يهاتف نظيره المصري ويؤكد أهمية ملف

2022/01/28 | 07:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس أن وزير الخارجية، أنتوني بلينكن أجرى اتصالا مع نظيره المصري، سامح شكري.

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