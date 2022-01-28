السعودية تكشف فيديو ضبط مشهور سناب شات وماذا وجدت بحوزته بعد تحقيق أرباح طائلة ببيع

2022/01/28 | 07:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت السلطات السعودية، الخميس، عن مقطع فيديو ضبطت فيه أحد مشاهير سناب شات في المملكة جنى أموالا طائلة عبر تسويق وبيع منتجات مغشوشة لماركات فارهة.

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