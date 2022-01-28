2022/01/28 | 08:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب مجلس السيادة السوداني الذي يقوده العسكريون، مساء يوم الخميس، عن قلقه إزاء نشاط البعثات الدبلوماسية الأجنبية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس السيادة السوداني يعرب عن "قلق" إزاء نشاط البعثات الدبلوماسية الأجنبية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس السيادة السوداني يعرب عن "قلق" إزاء نشاط البعثات الدبلوماسية الأجنبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).