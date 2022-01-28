القبض على 18 متهما بقضايا مختلفة في كربلاء

2022/01/28 | 08:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت مديرية شرطة كربلاء، اليوم الجمعة، عن إلقاء القبض على 18 متهما بقضايا مختلفة خلال الـ24 ساعة الماضية.وقالت المديرية في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إن أقسامها “تمكنت من إلقاء القبض على (18) متهما وفق مواد قانونية مختلفة خلال 24 ساعة الماضية”.وأضافت أن “قسم مكافحة الإجرام تمكن من تنفيذ سبعة أوامر […]

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