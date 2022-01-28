الأمم المتحدة تطالب بإجلاء الأطفال المحاصرين في سجن الحسكة

2022/01/28 | 08:27 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ دعا مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، لإجلاء الأطفال المحاصرين داخل سجن غويران في الحسكة بشمال شرق سوريا.وقال غريفيث خلال جلسة دورية للمجلس مخصصة للجانب الإنساني من الملف السوري، يوم أمس الخميس، إننا “قلقون بشدة بشأن مئات الأطفال الذين علقوا في حصار مرعب” في هذا السجن.وأضاف “من الأهمية […]

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