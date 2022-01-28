2022/01/28 | 08:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غالبًا ما تشارك الكسيس هينكلي لمحات من حياتها وهي تستكشف البلاد أثناء عملها كممرضة متنقلة.لديها آلاف المتابعين، لكن اللحظة التي حظيت بملايين المشاهدات جاءت بعد شهور من علاج مرضى فيروس كورونا، حيث كانت ترى الناس يُقلّلون من شأن الفيروس الذي تقول إنها شاهدته ينهي حياة أشخاص.شاهد ما قالته بعد يوم كان صعبًا عليها بشكل خاص.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو "صادم" لممرضة يحصد أكثر من 10 ملايين مشاهدة على "تيك توك".. شاهد ما قالته عن لقاح كورونا) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيديو "صادم" لممرضة يحصد أكثر من 10 ملايين مشاهدة على "تيك توك".. شاهد ما قالته عن لقاح كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).