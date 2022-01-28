2022/01/28 | 08:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط في ختام تعاملات، اليوم الخميس، بعد تراجعها المؤقت صباح اليوم لتظل عند أعلى مستوياتها منذ سبع سنوات.ويأتي ذلك على خلفية إشارة مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي إلى اعتزامه بدء زيادة أسعار الفائدة الأمريكية لكبح جماح التضخم، وهو ما قلص شهية المستثمرين نحو الأصول الأعلى مخاطرة مثل […]

ظهرت المقالة عالمياً..



النفط يسجل ارتفاعاً جديداً ويقترب من 91 دولاراً للبرميل أولاً على ايرث نيوز.

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