الماركسية والاشتراكية البيئية - هداس تيير

2022/01/28 | 08:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#هداس_تيير نشر المقال في العدد 94 شتاء 2014 من مجلة الاشتراكية الأممية التي كانت تصدر عن منظمة الاشتراكيين الأمميين في الولايات المتحدة.المقال مبني على ورقة قدمتها الرفيقة هداس في مؤتمر الاشتراكية 2014 المنعقد في شيكاغو بين 26-29 حزيران/يونيو 2014—سأبدأ الحديث عن واقعتين حصلتا في نيويورك منذ عامين.



الواقعة الأولى كانت حدثاً حميداً، وغير ملاحظ تقريباً وليس مهماً.



رعى متحف الفن الحديث م ......





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