الوباء وتهميش الإنسان - الفضل شلق

2022/01/28 | 08:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الفضل_شلق لا نعرف أصل وباء الكورونا.



هناك عدة نظريات حول الأصل: هل هو تلقائي في الحيوان أو النبات أو الإنسان، أم جاء بمؤامرة بشرية في مكان من العالم؟ أصحاب النظريات يحبون اتهام الصين، وأن الوباء جاء منها.



مصدر الوباء والشر هو الشرق.



الغرب مصدر الخير.



ما يهمنا هو المعرفة بأن هذا الوباء غير الرأسمال المالي الكبير وشركات الأدوية الكبرى وأخواتها، وله مهام سياسية في خدمة الاستبداد.أما المهام السياسية ......





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