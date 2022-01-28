2022/01/28 | 08:50 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الفلكور والتراث.. مقهى اربيلي وسط اجواء من التراث الشعبي والذاكرة المحلية | تقرير : هاجر عماد) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: mqHVe_Sd5rw
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الفلكور والتراث.. مقهى اربيلي وسط اجواء من التراث الشعبي والذاكرة المحلية | تقرير : هاجر عماد) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الفلكور والتراث.. مقهى اربيلي وسط اجواء من التراث الشعبي والذاكرة المحلية | تقرير : هاجر عماد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).