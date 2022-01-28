شاهد.. دلفين يعلق بشبكة صيد وهذا ما فعله شرطي تلقى مكالمة لإنقاذه

2022/01/28 | 08:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق دلفين في شبكة صيد.وأبحر ضابط دورية بحرية إلى الحيوان الثديي البحري الصغير، وسحبه بالقرب من قاربه وبدأ في قطع الشبكة لتحرير الحيوان.

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