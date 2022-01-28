سعوديون مقبلون على الزواج يرحبون باستمرار قيود الوباء

2022/01/28 | 09:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ساهمت قفزة الإصابات بسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا في السعودية في حفلات زفاف أرخص كثيرا مما كانت عليه في الأيام العادية.

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