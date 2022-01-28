إصابات كورونا عالمياً تتجاوز 362 مليون والوفات تقارب 6 ملايين

2022/01/28 | 09:19 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشفت وكالة “رويترز” للأنباء، اليوم الجمعة، ان الإصابات بفيروس كورونا تجاوزت 362 مليون إصابة فيما قاربت الوفيات بالفيروس الستة ملايين نسمة، على مستوى العالم.وذكرت الوكالة في إحصائية أن “أكثر من 362.2 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات إلى خمسة ملايين و978 ألفاً و288 حالة، على مستوى العالم”.[…]

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