الدولار ينهي اسبوعه مرتفعاً في الأسواق العراقية - عاجل

2022/01/28 | 09:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

شهدت أسعار الدولار، اليوم الجمعة، ارتفاعاً طفيفاً بالأسواق المحلية العراقية.

وقال مراسل (بغداد اليوم) ان أسعار الصرف سجلت ارتفاعاً طفيفاً بحسب محال الصيرفة المنتشرة في بغداد والمحافظات، حيث كانت الأسعار كالتالي:

بغداد

البيع 148.500 دينار

الشراء 147.500 دينار

الشمال

البيع 148.500 دينار

الشراء 147.500 دينار

الجنوب

البيع 148.500 دينار

الشراء 147.500 دينار

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