الفتح يتهم دولاً عربية بزعزعة العراق واحداث تشقق

2022/01/28 | 09:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اتهم القيادي في تحالف الفتح، علي الفتلاوي، اليوم الجمعة، دول مجاورة وغير مجاورة لزعزتها وضع العراق واحداث تشقق بين البيت الشيعي والكتل السياسية.

وقال الفتلاوي في تصريح لـ(بغداد اليوم ) إن "الحديث الدائر الأن هو عن تدخل إيراني أمريكي لكن قد لايعلم البعض ان هناك تدخل تركي وسعودي واردني واماراتي".

وأضاف: "اصبحت الأيادي والتدخلات كثيرة وشقت وضع العراق الذي نشهده حاليا".

وبين أنه "علينا تدارك الأمور وأهمية توحيد الصف الشيعي والتوافق مع الكتل وتقديم المصلحة العامة للوطن والمواطن".

وعن توافق البيت الشيعي أكد الفتلاوي أن "الحوار مستمر والاجتماعات قائمة وسوف يعلن عند إتمام الحوارات اما بالذهاب للمعارضة او المضي سوية مع الكتلة الصدرية لتشكيل الكتلة الكبيرة ( الكتلة الشيعية )".

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