سعي لشمول ما يقارب 600 ألف أسرة بالرعاية الاجتماعية

2022/01/28 | 09:27 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادكشفت مديرية الرعاية الاجتماعية، الخميس، عن مساعٍ لشمول ما يقارب 600 ألف أسرة في عموم البلاد خلال عام 2022.وقال مدير عام الرعاية الاجتماعية ذكرى عبد الرحيم، في تصريح للوكالة الرسمية تابعه “النور نيوز” إن “خطة الرعاية الاجتماعية لعامي 2020 و2021 لم تنفذ بشمول أسر جديدة نتيجة قلة التخصيصات المالية”.وأعرب عن أمله، بأن “تكون …

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