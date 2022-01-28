العمل المكتبي أسوأ مما تعتقد لصحتك العقلية والجسدية.. كيف تحمي نفسك؟

2022/01/28 | 09:30 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تتسبب الأعمال المكتبية بالكثير من المخاطر الصحية الجسدية والعاطفية التي تتجاوز آلام الرقبة أو إجهاد العينين.في حين أن العمل المكتبي قد لا يكون محفوفًا بالمخاطر مثل كونك مصارعًا محترفًا أو مدربًا للقفز بالمظلات، إلا أن الوظائف المكتبية تعرض صحتنا للخطر بطرق يمكن أن تكون طويلة الأمد.يمكن أن يؤدي نمط الحياة الخامل […]

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