الصحة العالمية تؤكد ظهور فيروس جديد في الصين أشبه بكورونا

2022/01/28 | 09:35 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأكدت منظمة الصحة العالمية، يوم الخميس متابعة الوضع المتعلق بظهور فيروسات جديدة، بما فيها فيروس NeoCoV التاجي، لكن خطورته لم تدرس بعد.وذكرت المنظمة أن “المنظمة اطلعت على المواد التي نشرها العلماء الصينيون بشأن اكتشافهم الفيروس الجديد، وتشكرهم على نشر النتائج الأولية للدراسات”.وأضافت أن “الحيوانات، وخاصة البرية، تعتبر مصدرا لأكثر من 75% من الأمراض …

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