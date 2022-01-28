ارتفاع طفيف في أسعار الدولار مقابل الدينار العراقي

2022/01/28 | 09:36 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ سجلت أسعار الدولار الأمريكي ارتفاعاً طفيفاً، اليوم الجمعة، في محال الصيرفة والأسواق المحلية.وتابعت “ايرث نيوز” اسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي وكانت في بغداد البيع بـ148.500 دينار مقابل 100 دولار، والشراء 147.500 دينار مقابل 100 دولار.وتماثلت أسعار البيع والشراء في كل من إقليم كردستان والمحافظات الوسطى والجنوبية، البيع 148.500 دينار، والشراء […]

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