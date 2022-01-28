أسعار النفط تتخطى حاجز 91 دولاراً للبرميل الواحد

2022/01/28 | 09:40 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادارتفعت اسعار النفط، اليوم الجمعة، لتتخطى حاجز ال 91 دولار للبرميل الواحد.

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