رغم غياب ميسي.. الأرجنتين تتفوق على تشيلي

2022/01/28 | 09:42 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ حقق منتخب الأرجنتين، فوزا صعبا على تشيلي، 2-1، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ15، في دور المجموعات من تصفيات أمريكا الجنوبية، المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر، فجر الجمعة.ويعود الفضل بالفوز إلى كل من أنخيل دي ماريا ولاوتارو مارتينيز اللذين نجحا في هز شباك تشيلي، رغم غياب القائد ليونيل ميسي.وفضل مدرب “راقصي […]

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الأرجنتين تتفوق على تشيلي أولاً على الايام نيوز.

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