أوميكرون.. مرضى يعانون من عارض جديد وآلام الحلق

2022/01/28 | 09:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحمى وضيق التنفس وفقدان حاسة التذوق والشم، هي مجموعة من الأعراض التي لازمت جائحة فيروس كورونا منذ بدء انتشارها، إلا أن مع تطور الفيروس وظهور المتحورات رصد الأطباء آلام جديدة أبرزها في الظهر، لاسيما عند الإصابة بأوميكرون.

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