2022/01/28 | 09:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_مصاروة تصدر فيلم "أصحاب ولا أعز"، الذي طرحته شركة نيتفليكس في أولى تجاربها السينمائية العربية، الشبكات الاجتماعية خصوصًا في مصر، وأثار جدلا كبيرا وصل إلى حد الهستيريا، التي تضمت الهجوم على صنّاعه والمطالبة بمنعه بحجة أنه "يستهدف ضرب الأخلاق والمجتمع والقيم الاسلامية والعربية".



وهو فيلم يدور حول لقاء عشاء بين مجموعة أصدقاء مقربين يخوضون تحديا يقوم على ترك هواتفهم مفتوحة على الطاولة والاطلاع جماعيا عل ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هستيريا فيلم -أصحاب ولا أعز-: عن الفزع الهوياتي والصحوة الاسلامية وال-سينما النظيفة- - حسن مصاروة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هستيريا فيلم -أصحاب ولا أعز-: عن الفزع الهوياتي والصحوة الاسلامية وال-سينما النظيفة- - حسن مصاروة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).