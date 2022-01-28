هيئة الحج: عدد المعتمرين العراقيين وصل إلى 81 ألفاً

2022/01/28 | 09:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- محمد الطالبي

أعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة، اليوم الجمعة، تجاوز عدد المعتمرين العراقيين 81 ألفاً، مشيرة إلى أنه أكبر عدد وصل إلى الديار المقدسة قياساً مع الدول الأخرى.

وقال رئيس الهيئة سامي المسعودي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "عدد المعتمرين منذ عودة أداء مناسك العمرة بما يقارب الخمسة أشهر وصل الى 81 ألف معتمر"، مبيناً أن "هذا العدد هو الأعلى قياساً مع الدول الأخرى، فكثير من الدول تعرضت إلى المنع مثل الهند وروسيا وأمريكا وشرق آسيا، وكذلك الأتراك والإيرانيين".

وأضاف المسعودي أن "الخطة تتماشى مع الوضع الصحي للوباء وتحولات الوباء وتأثيراته، فالزيادة والنقص في أعداد المعتمرين يرجعان إلى إجراءات الدول المضيفة سلباً وإيجاباً، لكن التنسيق عالياً في كل ما تطلب منا ،سواءً بالنسبة لشهادة اللقاح و(البي سي آر) وتدقيق أسماء المعتمرين ،وكل احتياجاتهم ،وكل ما يحتاجه المعتمر من مرشد ديني وإجراءات أخرى ،وأي مشاكل تحدث عند المعتمرين، تبادر الهيئة في حلها من خلال البعثة الدبلوماسية وغيرها".

وأضاف أنه: "بالنسبة لإجراءات العمرة نتوقع أن الأعداد ستزداد بالنسبة لموسم العمرة في رجب وشعبان وشهر رمضان".

وفي ما يخص التنسيق مع الجانب السعودي لزيادة عدد الحجاج هذا العام، ذكر أن "التنسيق موجود على مستوى الحكومة والهيئة والسفارة في السعودية، لكن في الجانب السعودي لا يوجد بت بموضوع موسم الحج هذا العام حتى الآن"، مبيناً أن "القرار ليس بيد وزارة الحج ،وإنما هو بيد السلطة العليا في الديوان الملكي السعودي الذي يقرر وبعدها تناقش الزيادة".

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