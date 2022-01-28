خبراء بريطانيون: رفع قيود كورونا خطوة “متهورة”

2022/01/28 | 09:57 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اتهم خبراء بريطانيون رئيس الوزراء بوريس جونسون باتباع نهج متهور من خلال رفع جميع قيود الخطة “ب”، وفشله في اتخاذ إجراءات لتأمين اللقاحات إلى 3 مليارات شخص في البلدان الفقيرة.وقال أكثر من 300 من كبار العلماء وخبراء الصحة والأكاديميين في رسالة موجهة إلى الحكومة البريطانية إن “إخفاق جونسون في اتخاذ إجراءات […]

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