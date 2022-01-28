2022/01/28 | 09:57 - المصدر: وكالة المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..
اتهم خبراء بريطانيون رئيس الوزراء بوريس جونسون باتباع نهج متهور من خلال رفع جميع قيود الخطة “ب”، وفشله في اتخاذ إجراءات لتأمين اللقاحات إلى 3 مليارات شخص في البلدان الفقيرة.
وقال أكثر من 300 من كبار العلماء وخبراء الصحة والأكاديميين في رسالة موجهة إلى الحكومة البريطانية إن “إخفاق جونسون في اتخاذ إجراءات […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبراء بريطانيون: رفع قيود كورونا خطوة “متهورة”) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
اتهم خبراء بريطانيون رئيس الوزراء بوريس جونسون باتباع نهج متهور من خلال رفع جميع قيود الخطة “ب”، وفشله في اتخاذ إجراءات لتأمين اللقاحات إلى 3 مليارات شخص في البلدان الفقيرة.
وقال أكثر من 300 من كبار العلماء وخبراء الصحة والأكاديميين في رسالة موجهة إلى الحكومة البريطانية إن “إخفاق جونسون في اتخاذ إجراءات […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبراء بريطانيون: رفع قيود كورونا خطوة “متهورة”) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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