“فضيحة” من العيار الثقيل تهز البحرية الأمريكية

2022/01/28 | 09:59 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشفت شبكة “BBC” البريطانية، عن قيام قائد في البحرية الامريكية بتقاضي رشوة مالية وخدمات “جنسية” مقابل المشاركة في الاحتيال على بلاده.وذكرت الشبكة أن “القائد في البحرية الأمريكية ستيفن شيد، أقر بحصوله على 250 ألف دولار نقداً وعلى خدمات جنسية، من مقاول دفاع أجنبي مقابل تسريب أسرار الدولة”.وبينت أن “المعلومات التي قدمها […]

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