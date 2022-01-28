شاهد ما فعله عداء محترف عندما رصد لصًا تطارده الشرطة

2022/01/28 | 09:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في ولاية تكساس الأمريكية، يبدو أن الشاب الذي يدعى ديفين، وهو رياضي سابق في المدرسة الثانوية وحارس أمن مدرب، كان في المكان والوقت المناسبين، إذ تمكن الرجل البالغ من العمر 26 عامًا من إحباط عملية هروب لمشتبه به كانت تلاحقه الشرطة بعد مطاردة شاقه في شوارع وأحياء مقاطعة هاريس في مدينة هيوستن.

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