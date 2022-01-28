البنتاغون يعلق على وضع قوات الحرس الأميركي في أوكرانيا

2022/01/28 | 10:00 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أن هناك أقل من 200 فرد من الحرس الوطني لفلوريدا في أوكرانيا.

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