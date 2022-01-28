منظمة الصحة العالمية تعلن ظهور فيروس جديد في الصين

2022/01/28 | 10:03 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أكدت منظمة الصحة العالمية، يوم الخميس متابعة الوضع المتعلق بظهور فيروسات جديدة، بما فيها فيروس NeoCoV التاجي، لكن خطورته لم تدرس بعد.وذكرت المنظمة أن “المنظمة اطلعت على المواد التي نشرها العلماء الصينيون بشأن اكتشافهم الفيروس الجديد، وتشكرهم على نشر النتائج الأولية للدراسات”.وأضافت أن “الحيوانات، وخاصة البرية، تعتبر مصدرا لأكثر من […]

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