 القبض على متهم بحيازة المواد المخدرة في نينوى

2022/01/28 | 10:06 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلنت قيادة شرطة نينوى، اليوم الجمعة، عن إلقاء القبض على متهم بحيازة المواد المخدرة.وقالت القيادة في بيان تلقت وكالة /المعلومة/ نسخة منه إنه ” مفارز مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ومن خلال جمع المعلومات والبحث والتحري تمكنت من إلقاء القبض على متهم ضبط بحوزته (٦ غم) من مادة الكرستال المخدرة مع […]

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