أسعار النفط تواصل ارتفاعها في الأسواق العالمية

2022/01/28 | 10:08 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..ارتفعت أسعار النفط ، اليوم الجمعة، محققة سادس مكسب أسبوعية لها، وسط مخاوف من شح الإمدادات مع استمرار المنتجين الرئيسيين في سياستهم المتمثلة في زيادة الإنتاج المحدودة وسط ارتفاع الطلب على الوقود.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 49 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 89.83 دولاراً للبرميل بعد أن هبطت 62 سنتا في اليوم السابق.[…]

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