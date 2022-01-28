2022/01/28 | 10:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقود الإمارات الجهود العربية لإعادة العلاقات الدبلوماسية العربية مع سوريا، ما يفتح فرصا تجارية ويقلل النفوذ الإيراني في البلاد، وفق تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحيفة: الإمارات تقود الجهود العربية للتعامل مع النظام السوري) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحيفة: الإمارات تقود الجهود العربية للتعامل مع النظام السوري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).