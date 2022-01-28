يزن 40 طن.. إنتشال كرين غارق

2022/01/28 | 10:15 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ منوعاتنفذت ملاكات وزارة النقل في الشركة العامة لموانئ العراق عملية نوعية بإنتشال كرين غارق في قناة ام قصر يزن ( 40 ) طن.وقال مدير عام الشركة الدكتور المهندس فرحان الفرطوسي انه وحسب توجيه وزير النقل الكابتن ناصر الشبلي بدعم كافة القطاعات، تنفذ ملاكات الموانئ بكافة صنوفها عمليات نوعية لتقديم الدعم والمساندة للمؤسسات الحكومية …

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إنتشال كرين غارق أولاً على النور نيوز.

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