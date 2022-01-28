الفتح: منصب رئيس الجمهورية من حصة الاتحاد الوطني حصرا

2022/01/28 | 10:17 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد قيادي في تحالف الفتح ،ان منصب رئيس الجمهورية استحقاق للاتحاد الوطني الكردستاني، لافتا الى ان تراجعات قد بدأت داخل البيت الشيعي.وقال علي تركي الجمالي القيادي بالتحالف في تصريح متلفز تابعته المعلومة/ ان ” الامور داخل البيت الشيعي وصلت الى منحى خطير، بما يتطلب ضرورة تداركه، موضحا، ان سماحة السيد […]

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