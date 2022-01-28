الجمعيات الفلاحية في كربلاء توصي الفلاحين والمزارعين باستخدام التقنيات الحديثة لتحلية مياه الآبار لسقي مزروعاتهم

2022/01/28 | 10:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوصى عضو الاتحاد الفرعي للجمعيات

الفلاحية التعاونية لقضاء المركز في

كربلاء المقدسة احمد عباس داود الميالي

الفلاحين والمزارعين باستخدام

التقنيات الحديثة لتحلية مياه الآبار

الارتوازية التي تستخدم لسقي ا

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