صور جديدة للهجوم الصاروخي الذي استهدف مطار بغداد

2022/01/28 | 10:27 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تعرض مطار بغداد، إلى هجوم صاروخي كبير، مما تسبب بأضرار بإحدى الطائرات الرابضة على المدرج.

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وأظهرت صور تابعها "ناس" (28 كانون الثاني 2022)، تعرض الطائرة جرّاء قصف الصواريخ.

وبحسب مصادر أمنية، فإن الجناح المدني لمطار بغداد تعرض لقصف صاروخي في تمام الساعة (4:30) صباحًا حيث سقطت ما لا يقل عن 6 صواريخ في منطقة المدرج ومناطق قريبة من هذا الجناح.

ولفت المصادر إلى أن "الهجوم على مطار بغداد تم باستخدام 6 صواريخ مع تعطل 4 صواريخ أخرى".

ولم يصدر أي تعليق من السلطات الأمنية، حيال ذلك.

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