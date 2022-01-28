2022/01/28 | 10:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

اضطرت احدى وحدات القوات الخاصة العراقية عبور ممر مائي معقد وخطر للغاية سباحة في حاوي العظيم اقصى شمال ديالى لتعقب 3 اهداف مهمة تختبئ في عقدة تحيطها تضاريس صعبة ومنها المياه، رغم ان درجة الحرارة دون الصفر مئوية.

وقالت مصادر امنية مطلعة في تصريح خاص لـ ( بغداد اليوم) إنه "تم تنفيذ عملية هي الأولى أمنية ضمن حدود ديالى هي الاولى من نوعها بعد 2003 في حاوي العظيم، حيث اشتركت فيها وحدات من القوات الخاصة العراقية ضمن محور اساسي هو الاكثر تعقيدا".

وأضافت ان "تلك وحدات نجحت في كشف مضافات وطرق تسلل خاصة في الجزء الشرقي والغربي منه".

وأشارت المصادر الى ان"كفاءة مقاتلي الوحدات الخاصة مكنتنهم من تجاوز تعقيدات كبيرة في المياه من خلال تعقب الاهداف في محيط خطر للغاية تنتشر به خلايا داعش بالإضافة الى الكمائن والعبوات الناسفة ما اضطر وحداتها الى السباحة لتعقب الاهداف والالتفاف على بعض المحاور لتفادي اي تأخير تسببه العبوات والالغام الأرضية".

وتشن القوات الامنية العراقية عملية واسعة النطاق في حاوي العظيم اقصى شمال ديالى على الحدود مع صلاح الدين لتعقب خلايا داعش منذ 4 ايام عقب استهداف مقر سرية للفرقة الاولى ما ادى الى استشهاد 11 جندي بينهم ضابط.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في عملية هي الأولى بعد 2003.. جنود يخترقون أخطر ممر مائي سباحة بدرجات حرارة تحت الصفر) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في عملية هي الأولى بعد 2003.. جنود يخترقون أخطر ممر مائي سباحة بدرجات حرارة تحت الصفر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).