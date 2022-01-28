زلزال بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر يضرب أنطاليا

2022/01/28 | 10:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

ضرب زلزال بقوة 4.3 درجة، اليوم الجمعة، قبالة منطقة غازي باشا في أنطاليا.

وأوضح بيان صادر عن رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ (AFAD) ان "زلزالاً وقع في أنطاليا الساعة 06:57".

وأضاف ان "الزلزال سُجل قبالة ساحل منطقة غازي باشا على عمق 3.32 كيلومتر".

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