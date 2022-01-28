الأول من نوعه في الشرق الأوسط.. تعرف لفوائد الهيدروجين الأخضر عبر هذا المشروع بإكسبو 2020 دبي

2022/01/28 | 10:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعرض جناح هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" في إكسبو 2020 دبي عدداً من المشاريع والمبادرات، ومنها مشروع الهيدروجين الأخضر، والذي يُعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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