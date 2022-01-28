العلماء الأمريكيون يضاعفون فاعلية التخليق النووي الحراري

2022/01/28 | 10:37 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..قام علماء الفيزياء الأمريكيون بقيادة، أليكس زيلسترا، في مختبر “لورانس” في ليفرمور الأمريكي بمضاعفة كفاءة الطاقة الناتجة عن المفاعل النووي الحراري التجريبي NIF.ما جعله أقرب من إنتاج الطاقة الإيجابية، ونشر العلماء مقالا بهذا الشأن في مجلة ” Nature ” العلمية.وقال أليكس زيلسترا:” كانت التعديلات التي أدخلناها في تصميم […]

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