تصرف غريب من رونالدو بعد انزعاجه من قيمته السوقية

2022/01/28 | 10:40 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف موقع “ترانسفير ماركت” الشهير، أحد أبرز المواقع العالمية المختصة بإلاحصاءات، عن سر قيام البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد، بحظر حسابهم، على منصة “إنستغرام”.وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن رونالدو انزعج من التقييم الاقتصادي الذي وضعه له موقع “ترانسفير ماركت” الخاص بالقيمة المالية للاعبين المتعاونين مع وكيل الأعمال البرتغالي البارز خورخي مينديز […]

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