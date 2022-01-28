طائرة رئاسة الجمهورية وتنقلت ملكيتها بين اليابان وايران والعراق.. تعرف على تاريخ الطائرة التي اصيبت بصاروخ كاتيوشا بمطار بغداد

2022/01/28 | 10:46 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تعرضت طائرة عراقية جاثمة على المدرج في مطار بغداد، إلى اصابة مباشرة بصاروخ كاتيوشا بعد استهداف مطار بغداد بصواريخ كاتيوشا فجر اليوم.واظهرت صور اطلعت عليها “يس عراق”، إصابة طائرة ايرباص أيه 300، اصابة مباشرة بصاروخ اخترق بدن الطائرة.الا ان الطائرة يبدو انها متروكة وغير مستخدمة، وبالعودة لتاريخ هذه الطائرة فأن […]

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