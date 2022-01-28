الفتح: لايمكن تجاهل الاطار التنسيقي ومعظم “صقور العملية السياسية” بداخله

2022/01/28 | 10:57 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اكد عضو تحالف الفتح محمد مهدي، ان الاطار التنسيقي بامكانه ان يكون معرقلا لتمرير رئيس الجمهورية والوزراء، موضحا ان معظم صقور العملية السياسية تتواجد داخل الاطار اذ لايمكن ان يتم تجاهله والمضي بالعملية السياسية من دونه.وقال مهدي لـ /ألمعلومة/، ان “الاختلافات بين المالكي والصدر قديمة منذ أيام عمليات فرض القانون في […]

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