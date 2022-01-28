سعر صرف الدولار والذهب في الأسواق العراقية

2022/01/28 | 10:58 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

ينشر "ناس" أسعار العملات الاجنبية والذهب والنفط عالميأ، ليوم الجمعة، (28 كانون الثاني 2022)، بحسب المركز العراقي الاقتصادي السياسي.

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سعر بيع الدولار 148،500سعر شراء الدولار 147,500

100 يورو 111.45 دولار100 باوند 134،15 دولار100 دولار 1365،73 ليرة تركية

سعر أونصــــــة الذهب عالمياً 1796،11 $

سعر برميل نفط الخام برنـت 88،66 دولارسعر برميل نفط الخام الامريكـي 87،20 دولار

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